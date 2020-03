50% meer sluikstort dan twee weken geleden Margo Koekoekx

26 maart 2020

17u12 6 Zemst Incovo stelt vast dat afgelopen twee weken het sluikstorten met 50% steeg. Alle camera’s om sluikstorters te betrappen zijn intussen ingezet. Incovo roept op om niet meer afval dan nodig te laten ophalen tijdens de ophaaldiensten volgens de ophaalkalender.

Afvalintercommunale Incovo, actief in vijf gemeenten in de regio Halle-Vilvoorde, zag sinds het uitvaardigen van de noodmaatregelen door de federale regering twee weken terug het aantal sluikstorten met 50 procent toenemen. “De oorzaak dient wellicht gezocht te worden in de verminderde sociale controle sinds het verbod op niet-essentiële verplaatsingen en in de sluiting van de recylageparken”, zegt directeur Jan Buysse.

Meer boetes

Buysse verwacht ook nu al dat het bedrag aan uitgeschreven boetes dit jaar met gemak zal overschreden worden. Vorig jaar was dat 26.000 euro. Nu zijn er meer camera’s in gebruik én merken ze een toename aan sluikstorten door bovenvermelde redenen.