49,5 miljoen aan investeringen, maar oppositie verwijt schepencollege gebrek aan visie Robby Dierickx

13 december 2019

13u00 2 Zemst De gemeenteraad van Zemst heeft donderdagavond het meerjarenplan goedgekeurd. Het totale investeringsprogramma tussen 2020 en 2025 bedraagt 49,5 miljoen euro. De grootste hap uit het budget is voor sport en vrije tijd, al wordt er ook fors geïnvesteerd in verkeersleefbaarheidsplannen. Volgens oppositiepartijen CD&V en Open Vld gaat er teveel geld naar studieburelen en getuigt dit van een gebrek aan visie.

Een nieuwe sporthal (4 miljoen euro), een nieuw woonzorgcentrum (4 miljoen euro), de exploitatie van een nieuw zwembad (jaarlijks 250.000 euro) en de uitrol van circulatieplannen (4,2 miljoen euro): dat zijn de opvallendste investeringen in het meerjarenplan van Zemst. Voorts pompt de meerderheid (N-VA, VLAM, sp.a en Groen) geld in de renovatie van de sporthal van Eppegem, fietsinfrastructuur en het bewaren van de open ruimte. “En dat terwijl de personenbelasting en de opcentiemen ongewijzigd blijven”, zegt burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA).

Wat de sporthal van Zemst-centrum betreft, zal de gemeente onderzoeken welke locatie de beste optie is. “De huidige sporthal zit wat geprangd tussen woningen en de begraafplaats, en is eigenlijk te klein”, zegt sportschepen Tim Borteel (sp.a). “Op de huidige site kunnen we moeilijk uitbreiden. We zullen dan ook nagaan hoe groot de nieuwe sporthal moet zijn en zullen op basis daarvan bepalen of en naar waar we verhuizen.”

Zwembad

Ook lopen er volgens burgemeester Geerinckx gesprekken met partners voor de bouw van een nieuw zwembad. Sport Vlaanderen is er één van, maar over andere potentiële partners wil de gemeente nog niets kwijt. Een timing voor de realisatie is er nog niet. “Andere belangrijke punten zijn het bewaren van de open ruimte en de studie naar een veilige fietsverbinding over de E19.”

Tijdens de gemeenteraad dienden we ruim dertig amendementen in met als doel de gemeente te helpen, maar die werden systematisch weggestemd. Nochtans merken we een duidelijk gebrek aan visie. Oppositieraadslid Bart Coopman (CD&V)

Oppositiepartijen CD&V en Open Vld betreuren dat ze zelf niet betrokken werden bij de opmaak van het meerjarenplan. “We beschikken nochtans over heel wat gemeenteraadsleden met ervaring”, zegt Bart Coopman, die de voorbije twaalf jaar burgemeester van Zemst was. “Tijdens de gemeenteraad dienden we dan ook ruim dertig amendementen in met als doel de gemeente te helpen, maar die werden systematisch weggestemd. Nochtans merken we een duidelijk gebrek aan visie. Er wordt naar onze schatting zowat 1,7 miljoen euro voorzien voor studieburelen, vijf keer meer dan vroeger. Maar voor de uitvoering van bepaalde projecten wordt nog geen geld voorzien.”

Belastingverlaging

“Het meerjarenplan is hierdoor vooral een zege voor de studieburelen en de administratie”, vult Luk Van Biesen (Open Vld) aan. “Daarnaast vroegen we een verlaging van de personenbelasting van 7 procent naar 6,50 procent omdat we met een budgettair overschot kampen. Daarmee zouden we nog net boven de gemiddelde aanslagvoet in de ons omliggende gemeenten (6,47 procent) liggen. Tot slot merken we dat er geen inspanningen geleverd worden voor het klimaat en de sociale woningbouw. Volgens het bindend sociaal objectief heeft onze gemeente tegen 2025 nood aan zeventig extra sociale woningen, maar er zijn er slechts 23 gepland. We halen dat objectief dus niet.”

Een belastingverhoging is niet aan de orde omdat we als gemeente willen blijven investeren, maar ondertussen ook geconfronteerd worden met een hogere taxshift, wat ons 1 miljoen euro per jaar gaat kosten. Burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA)

“Het bindend sociaal objectief is niet langer afdwingbaar en in ons woningbeleidsplan voorzien we wel degelijk betaalbare woningen voor jongeren en ouderen”, reageert Geerinckx. “De hogere studiekosten zijn dan weer een gevolg van de nieuwe verplichte beleidscyclus en bovendien gaat het niet puur om studiekosten, maar we willen er ook al meteen de eerste stappen van de uitvoering aan koppelen. Een belastingverhoging is tot slot niet aan de orde omdat we als gemeente willen blijven investeren, maar ondertussen ook geconfronteerd worden met een hogere taxshift, wat ons 1 miljoen euro per jaar gaat kosten. We hadden de belastingen evengoed kunnen verhogen om dat op te vangen, maar dat hebben we bewust niet gedaan.”