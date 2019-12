37ste editie Weerdse Bierfeesten telt geen twee maar drie dagen Robby Dierickx

17 december 2019

08u49 0 Zemst De Weerdse Bierfeesten duren volgend jaar geen twee maar wel drie dagen. De organisatie besliste om voor de 37ste editie een extra festivaldag toe te voegen, net als in 2016. Op de eerste namen is het nog wachten, maar de organisatoren mikken op 10.000 bezoekers.

In 2016 werd het festival voor het eerst over drie dagen gespreid. Dat bleek een schot in de roos, want het concert van Clouseau op donderdag was helemaal uitverkocht. De voorbije drie editie telden opnieuw ‘slechts’ twee dagen, maar volgend jaar komt er opnieuw een derde festivaldag bij. “Met het verlengd weekend van 1 mei in het vooruitzicht leek het ons het ideale moment om de Weerdse Bierfeesten opnieuw een extra festivaldag te schenken”, klinkt het bij de organisatie. Het festival vindt op donderdag 30 april, vrijdag 1 en zaterdag 2 mei plaats.

Op de eerste namen voor de editie van 2020 is het nog even wachten, maar de organisatie belooft opnieuw een topaffiche waarmee ze net zoals in 2016 op 10.000 bezoekers mikt.

Voorverkooptickets

Dinsdag is ook de Early Bird-ticketactie gestart. Speciaal voor onder de kerstboom stelt de organisatie online 500 combitickets ter beschikking aan de zeer voordelige prijs van 30 euro. Tickets en info vind je op www.weerdsebierfeesten.be, op Facebook, Instagram en Twitter.