3 van de 10 Vlaams-Brabantse korte keteninitiatieven die steun krijgen van provincie komen uit Zemst Robby Dierickx

06 augustus 2020

10u20 1 Zemst Iets meer dan 15.000 euro maakt Vlaams-Brabant vrij voor tien korte keteninitiatieven in onze provincie. Opvallend: van die tien projecten zijn er drie uit Zemst. Zo krijgen de gemeente, vzw Hof van Beieren uit Weerde en FV Van Haesendonck uit Zemst een financieel duwtje in de rug voor hun geleverde inspanningen.

“Als er één zaak positief is aan het hele coronaverhaal, is het wel dat heel wat mensen opnieuw de boer om de hoek en zijn hoevewinkel ontdekken”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw. “In onze provincie wonen tal van producenten die zich elke dag met hart en ziel inzetten voor hun product.”

Nu heeft de provincie enkele producenten een subsidie gegeven om hun producten kenbaarder te maken. “Het gaat onder meer om de plaatsing van infoborden aan landbouwbedrijven, de organisatie van markten en fietstochten langs land- en tuinbouwers”, aldus nog Swinnen. “Aan de organisatie van een activiteit is vaak een risico verbonden waardoor verenigingen en organisaties afhaken. Met deze subsidie kunnen we hen over de streep trekken om de stap te zetten.”

Boerenbelevingsmarkt

Van de tien geselecteerde korte keteninitiatieven zijn er drie uit Zemst. Zo krijgt het gemeentebestuur 1.000 euro voor de organisatie van een wedstrijd waarbij de deelnemers hun gewicht in de kijker kunnen zetten, met als doel de lokale appelboeren te promoten. De vzw Hof van Beieren uit Weerde ontvangt 935 euro voor de organisatie van een tweedaags pop-upcafé in samenwerking met lokale boeren en het in elkaar steken van een fiets-, wandel- en fotozoektocht. Tot slot gaat 1.700 euro naar FV Van Haesendonck voor het digitaal maken van de farm fair of boerenbelevingsmarkt en het in de kijker zetten van partners.