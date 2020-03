29 leden Zefoda stellen foto’s voor op 41ste fotosalon Robby Dierickx

02 maart 2020

In d’Oude School in Weerde vindt op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 maart het 41ste fotosalon van fotoclub Zefoda Zemst plaats. 29 leden stellen er in totaal 131 zwart-wit- en kleurenfoto’s voor. Tijdens het salon worden doorlopend digitale beelden en klankbeeldreeksen geprojecteerd. Dit jaar komen daarbij onder andere buitenlandse plaatsen als Rotterdam, de Lofoten, Bretagne en Yellowstone aan bod. Ook de Bevrijdingskolonne, de natuur, de maan in de Sint-Romboutskathedraal en het fort van Breendonk passeren de revue.

Het salon opent op vrijdag om 20 uur. Het is die avond voor het publiek toegankelijk tot 22 uur. Op zaterdag kan je er terecht van 13 tot 19 uur en op zondag van 10 tot 19 uur.