216 kinderen welkom op aangepaste sportweek Robby Dierickx

11 juni 2020

08u25 1 Zemst 216 kinderen zullen van 17 tot en met 21 augustus kunnen deelnemen aan de sportweek van Zemst. De 216 deelnemers worden in zes bubbels onderverdeeld en moeten een hele week lang dezelfde sport beoefenen.

Op woensdag 3 juni maakte de Nationale Veiligheidsraad bekend aan welke voorwaarden sportkampen komende zomer moeten voldoen. Op basis van die regels moest de gemeente Zemst een nieuw concept voor haar sportweek uitwerken. Het schepencollege keurde het voorstel van het team Sport inmiddels goed. De sportweek vindt dit jaar van 17 tot en met 21 augustus plaats. Er zal met zes bubbels gewerkt worden. Elke bubbel heeft zijn eigen locatie en zijn eigen sport. Dat betekent dat kinderen dus een hele week lang dezelfde sport beoefenen.

Zo kunnen 36 kinderen deelnemen aan een rolschaatskamp bij Reko Rollerclub in Eppegem, zijn er 40 plaatsen bij tennis- en padelclub De Wehzel in Elewijt, 30 plaatsen bij het windsurfkamp in het domein Sport Vlaanderen in Hofstade, 30 plaatsen in het basketbalkamp in de sporthal van Zemst, 40 plaatsen voor rope skipping in sporthal De Waterleest in Eppegem en nog eens 40 plaatsen bij voetbalclub KFC Eppegem.

Inschrijven kan sinds woensdag via hier.