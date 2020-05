21.000 Zemstse mondmaskers zaten drie dagen vast bij douane, maar nu toch geleverd Robby Dierickx

29 mei 2020

09u30 2 Zemst Maandag hadden de 21.000 mondmaskers van Think Pink in Zemst geleverd moeten worden, maar pas vandaag werden de bestelde exemplaren geleverd. Oorzaak? De mondmaskers zaten drie dagen vast bij de douane.

In april al bestelde het schepencollege van Zemst 21.000 mondmaskers van Think Pink. Verwacht werd dat de bestelling afgelopen maandag geleverd zou worden, maar dat was uiteindelijk niet het geval. Donderdagavond stuurde burgemeester Veerle Geerinckx via sociale media een video de wereld in waarin ze liet weten dat de mondmaskers al drie dagen vast zaten bij de douane. “Daar werd beslist om de bestellingen van acht gemeenten te verzamelen alvorens ze vrij te geven”, klinkt het. “Daardoor moeten wij nu al enkele dagen langer wachten op de levering.”

Vrijdag werden ze uiteindelijk toch geleverd. Alles staat ondertussen klaar om met die bedeling te starten. Alle inwoners vanaf 12 jaar oud zullen binnenkort dus een mondmasker in de brievenbus krijgen.