200 vikingen en ridders slaan komend weekend tenten op in Elewijt RDK

23 september 2019

13u17 3 Zemst De historische vereniging Heirweg I organiseert op zaterdag 28 en zondag 29 september de tweede editie van haar evenement Wilde Furda. Op haar terrein in Elewijt worden zowat 200 re-enactors verwacht. Zij keren enkele honderden jaren terug in de tijd om het dagelijkse leven uit de middeleeuwen na te spelen.

Vikingen, ridders en kruisvaarders zakken komend weekend naar Elewijt af voor het evenement Wilde Furda. Bezoekers zullen helemaal ondergedompeld worden in de middeleeuwen dankzij het unieke kamp en de vele demonstraties en workshops. Zo staan demonstraties van krijgskunsten en ambachten gepland, komt er een valkenier langs en zorgen een verhalenverteller en een muziekgroep voor de nodige sfeer. Bezoekers zullen ook zelf de handen uit de mouwen kunnen steken, want er zijn ook doe-workshops. Ook zullen ze met de pijl en boog kunnen schieten of kunnen ze speerwerpen. Op het terras worden hapjes en drankjes aangeboden.