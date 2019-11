2.400 euro van provincie voor voorleesproject Robby Dierickx

18 november 2019

De provincie Vlaams-Brabant heeft het schepencollege van Zemst een subsidie van 2.400 euro gegeven voor het voorleesproject Boekenstoet 2020. Van april tot januari volgend jaar organiseert de gemeente voor de derde keer het project waarbij vrijwilligers bij anderstalige en/of taalzwakke kinderen aan huis boekjes voorlezen. Deze editie zullen ongeveer tien gezinnen in Zemst dertien keer vrijwilligers over de vloer krijgen. Het project wordt traditiegetouw afgesloten met een slotfeest.

De vrijwilligers krijgen een vorming en ondersteuning rond taalstimulering en voorlezen. Voor deze editie wil de gemeente Zemst ook een vorming rond voorleestechnieken voor de ouders organiseren. De provincie Vlaams-Brabant maakt nu 2.400 euro vrij voor het voorleesproject.

“Met elkaar kunnen communiceren is belangrijk in onze samenleving”, zegt gedeputeerde van Vlaams Karakter Bart Nevens (N-VA). “Deze subsidies hebben dus bij uitstek een sociaal doel. Daarom ondersteunen we organisaties die anderstaligen helpen bij hun leerproces van het Nederlands als vreemde taal.”