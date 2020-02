12-jarige Emma verkoopt popcorn en zamelt 254 euro voor ’t Gulderijtje in Robby Dierickx

05 februari 2020

De 12-jarige Emma Van de Sande heeft een cheque van 254 euro overhandigd aan kinderboerderij ’t Gulderijtje in Weerde. Ze zamelde dat geld in door popcorn te verkopen. Emma is ook al meter van twee konijnen in de kinderboerderij. ’t Gulderijtje werkt volledig op de steun van vrijwilligers, waardoor zo’n warme actie ook welgekomen is voor beheerder Gert Van den Houte.

Ondertussen is hij ook een nieuwe vorm van sponsoring voor de bijen gestart. Wie wil, kan de bijen sponsoren en krijgt in ruil honing en reclame op de boerderij. Die extra vorm van sponsoring komt er nadat een dief vorig jaar met duizenden bijen aan de haal ging.