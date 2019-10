11.11.11 maakt ‘De Flor’ monddood om najaarscampagne te lanceren Robby Dierickx

23 oktober 2019

12u01 1 Zemst Om haar najaarscampagne rond ‘changemakers’ te lanceren, hebben leden van 11.11.11 Zemst het standbeeld van ‘De Flor’ woensdagochtend monddood gemaakt. De Flor kreeg een knevel voor de mond en een bord om de nek met als opschrift ‘Geef onze changemakers een stem’. 11.11.11 protesteert daarmee tegen het feit dat de vrije meningsuiting steeds meer onder druk staat.

Het standbeeld van Flor Vande Sande werd in 2015 in het bijzijn van de gewezen schepen officieel ingehuldigd. Een jaar later overleed hij echter. Het standbeeld kwam er voor zijn onvoorwaardelijke inzet voor de lokale Chiro. Maar woensdagochtend zal iedereen die voorbij het beeld wandelde ongetwijfeld raar opgekeken hebben. Flor kreeg immers een knevel voor de mond en een bord met als opschrift ‘Geef onze changemakers een stem’ om zijn nek. Het bleek om een actie van 11.11.11 Zemst te gaan, in het kader van een nieuwe nationale najaarscampagne.

“Changemakers zijn mensen die het opnemen voor een bepaalde doelgroep of voor een bepaald thema”, verduidelijkt Jan De Broeck van 11.11.11 Zemst. “Een duidelijk voorbeeld zijn de klimaatbetogers. Maar zo’n changemakers worden in ons land steeds meer monddood gemaakt. In conflictgebieden gaat het zelfs nog een stap verder, want daar worden ze fysiek bedreigd. We vragen dan ook dat ze een stem krijgen.”

De keuze voor het standbeeld ‘De Flor’ is volgens Jan De Broeck logisch. “Flor Vande Sande nam het op voor de Zemstse jeugd. Hij zorgde zelfs mee voor de bouw van de lokalen van Chiro Tijl. In zijn tijd was hij een echte changemaker.”