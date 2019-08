‘Zennebruggenbos’-project op gemeenteraad DBS

27 augustus 2019

18u10 0 Zemst Het project ‘Zennebruggenbos’ wordt op 12 september voorgelegd aan de gemeenteraad. Zennebruggenbos is het terrein gelegen langs de Heidestraat waar momenteel de laatste fase van de fietssnelweg wordt aangelegd.

Het terrein biedt mogelijkheden voor natuurontwikkeling, -educatie en openstelling voor het publiek. Daarnaast draagt het project bij aan de ontwikkeling van een groen-blauw netwerk in de Zennevallei. Zo wil het gemeentebestuur onder meer de bestaande bosvegetatie ontwikkelen, het bos verder uitbreiden, een fruitboomgaard aanleggen, picknickbanken en een bijenhal plaatsen, wandelpaden en speelnatuur aanleggen.

Een dergelijk project roept uiteraard vragen op. Daarom zal de gemeente Zemst regelmatig via eigen kanalen en via de partners zoals het Regionaal Landschap, Natuurverenigingen en jeugdverenigingen communiceren over de stand van zaken van de werken.