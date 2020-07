‘Zemst onder de Sterren’ krijgt extraatje met comedy en muziek Robby Dierickx

14 juli 2020

09u05 1 Zemst Naast de traditionele ‘Zemst onder de Sterren’ – waarbij dit jaar vier openluchtfilms worden vertoond – komt er ook nog een drievoudige editie met muziek en comedy. Het extraatje komt er omdat heel wat mensen in eigen land op vakantie zullen gaan door het coronavirus. In tegenstelling tot de voorbije jaren vinden alle voorstellingen dit jaar op één locatie plaats.

Eerder raakte al bekend dat de gemeente Zemst dit jaar vier openluchtfilms plant: Fisherman’s Friends (4 augustus), De Patrick (11 augustus), Mamma Mia! Here we go again (18 augustus) en de remake van de Disneyfilm Dumbo (25 augustus). De openluchtfilms worden telkens vertoond in de tuin van het OCMW-gebouw in de Hoogstraat. Inwoners moeten op voorhand hun tickets reserveren. Bezoekers reserveren die tickets per bubbel en zitten hier ook mee samen. Er kunnen maximaal zes tickets per voorstelling gekocht worden.

Extraatje

“Omdat heel wat Zemstenaars hun vakantie in eigen gemeente zullen spenderen, hebben we voor een extraatje gezorgd”, legt schepen van Cultuur Kathleen Goovaerts (N-VA) uit. “Naast de films bieden we ook comedy en muziek aan in het openluchttheater. Uiteraard werden alle mogelijke maatregelen getroffen om de optredens coronaveilig te laten plaatsvinden.”

Zo staat stand-upcomedian Steven Goegebeur op donderdag 30 juli op het podium. Op vrijdag 7 augustus is het de beurt aan Tom Vanstiphout en Nina Babet. Bas Birker (met support Hans Cools) vermaakt de Zemstenaars op donderdag 13 augustus.

De voorstellingen starten om 20.15 uur. Tickets voor een voorstelling kosten vijf euro en kun je bestellen op www.zemst.be.