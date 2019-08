“Wie mediteert, traint zijn hersenen”: lezing van topneuroloog moet angsten en stress bij mensen wegnemen Zemstse hartcoherentietrainer Katrien Geeraerts haalt professor Steven Laureys naar De Melkerij Robby Dierickx

29 augustus 2019

14u19 0 Zemst “Mensen met angstaanvallen worden niet altijd au sérieux genomen.” De Zemstse hartcoherentietrainer Katrien Geeraerts betreurt dat er nog steeds een taboesfeer rond stress en angst heerst en organiseert daarom op woensdag 4 september een lezing met topneuroloog Steven Laureys in De Melkerij. “Want niet alleen pillen maar ook meditatie helpt je die angsten te overwinnen.”

De Zemstse Katrien Geeraerts zat enkele jaren geleden zelf heel diep door een burn-out, die ze uiteindelijk overwon dankzij hartcoherentie - een speciale ademhalingstechniek. Vandaag runt ze haar eigen praktijk en helpt ze mensen met allerlei soorten angsten en stress. Inmiddels bracht ze samen met hartcoherentiecoach Louis Van Nieuland haar eigen boek uit. In ‘Blijven Ademen’ geven ze tips over hoe je je ademhaling in stresserende situaties of bij angstaanvallen onder controle kan houden. Komende woensdag gaat ze nog een stap verder, want dan haalt Katrien Geeraerts topneuroloog en professor Steven Laureys naar De Melkerij in Zemst. Samen met hem organiseert ze er immers de lezing ‘Wie mediteert, traint zijn hersenen’.

Levensbedreigend

“Steven Laureys had een tijdje geleden ook zelf nood aan hulp en kwam zo bij meditatie terecht”, aldus Katrien Geeraerts. “Door te mediteren geraakte hij uit het dal en die ervaring wil hij nu met anderen delen. Ik hoorde hem onlangs op de radio vertellen over zijn probleem en contacteerde hem. Hij liet me meteen weten dat hij bereid was om de lezing in Zemst te houden. Uiteraard ben ik bijzonder tevreden dat hij naar De Melkerij afzakt, want er heerst jammer genoeg nog steeds een taboesfeer rond angsten en stress. Wie zegt dat hij met stressproblemen of angstaanvallen kampt, wordt vaak op rollende ogen getrakteerd. En dat terwijl die problemen levensbedreigend kunnen zijn.”

Al te vaak wordt voor dergelijke problemen naar medicatie gegrepen, terwijl dat volgens Katrien Geeraerts niet altijd de beste oplossing is. “En dat willen we tijdens de lezing duidelijk maken”, verklaart ze. “De avond start met het effect van hartcoherentie op het brein, want een juiste manier van ademhalen zorgt voor rust in het hoofd. Nadien geeft Steven Laureys de lezing ‘mediteren’. Meditatie verandert namelijk de werking van je brein, waardoor je je angstaanvallen en stressproblemen kan aanpakken. Met de lezing bereiken we niet alleen artsen die rond het thema werken, maar ook mensen die zelf met de problemen kampen.”

Inschrijven

Momenteel zijn er zowat honderd inschrijvingen voor de lezing. Wie er woensdag zelf bij wil zijn in De Melkerij kan zich nog inschrijven via katrien.geeraerts@outlook.be. De toegangsprijs bedraagt 65 euro. Voorts organiseert de Zemstse hartcoherentiecoach Katrien Geeraerts nog andere lezingen over gezondheid en welzijn. Een overzicht van die lezingen staat op de website www.biofeedbacktraining.be. In oktober verschijnt bovendien de Franstalige versie van het boek ‘Blijven Ademen’.