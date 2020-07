“Toen ik op Facebook om hulp vroeg, stonden mensen meteen klaar.” Zemstenaar helpt Vlaams gezin na ongeval in Duitsland SRB

19 juli 2020

21u08 0 Zemst Lokale Facebookgroepen een verzamelbak van geklaag en gezeur? Niet in Zemst. Toen Hans Van Gool (49) dit weekend een oproep plaatste voor hulp aan een gezin dat op de terugweg van vakantie een ongeluk had, stonden in een mum van tijd zes chauffeurs klaar.

Hans scrolde zaterdag achteloos wat door Facebook toen hij plots een heftige foto voorbij zag komen: een gedeukte gezinswagen met opgeblazen airbags aan de kant van een weg. Hans kent de vrouw die de foto plaatst van de kerstmarkt die hij jaarlijks in Zemst organiseert. “Ik had eerder al vakantiefoto’s voorbij zien komen. Dus ik schrok wel toen de vrolijke reeks plots eindigde met die foto van een ongeluk. Ze had erbij geschreven: ‘Onderweg naar het ziekenhuis’. Ik vond het erg voor ze en bood aan om te helpen.”

Het gezin liet Hans weten dat een bestuurder, die in de tegengestelde richting reed, in Trier van zijn baanvak afweek. Hij botste frontaal tegen de wagen van het Belgisch gezin. Volgens de Duitse pers had de 24-jarige Duitse bestuurder gedronken.

Solidariteit

Het goede nieuws: alle gezinsleden mochten intussen naar huis. Maar zonder auto, zaten ze zonder vervoer. “Ik heb aangeboden om te chauffeuren. Tijd heb ik toch, in het bouwverlof. Om een tweede auto te regelen heb ik een bericht in de Facebookgroep Zemst Leeft geplaatst, die ik beheer. Want naast het gezin, moest uiteraard ook alle bagage mee.”

In een mum van tijd stonden zes mensen klaar om concreet te helpen. “Dat heeft me erg positief verrast. Ik ben blij dat ik het platform kon gebruiken om een gezin in nood te helpen.” Uiteindelijk was de tweede bestuurder niet nodig. Het gezin regelde eigen vervoer. Hans reed zondagochtend naar Trier om de bagage van het gezin in te laden. “Dat is met veel plezier gedaan”, zegt hij. “Ik rij graag auto, heb genoten van het landschap én die mensen geholpen.”