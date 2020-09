‘Telefoonterreur’ na relatiebreuk brengt man voor rechter Wouter Hertogs

25 september 2020

16u42 0 Zemst Een man uit Zemst riskeert 10 maanden cel voor het belagen van zijn ex-vriendin. Volgens het parket stuurde hij talloze sms’en naar haar. Ook belde hij haar constant, met als triest record 129 telefoontjes op 1 dag. “Telefoonterreur noem ik zoiets”, aldus het parket.

Nadat ze een punt achter de relatie gezet had begon de man volgens het parket haar te belagen. “Begin 2019 kwam ze klacht indienen bij de politie. Ze zat er duidelijk door. Moe van de talloze berichten en oproepen die hij haar stuurde”, aldus het parket. De man zou haar op een dag zelfs 129 keer na elkaar hebben gebeld. Hier bleef het echter niet bij volgens het slachtoffer. “Hij speelde een psychologisch machtsspel met haar. Zo heeft hij eens alle sloten van hun huis veranderd waardoor ze enkel met de hulp van de politie binnen kon komen.” Het parket vorderde hierom 10 maanden cel, waarvan een deel met uitstel. Overdreven, aldus de verdediging. “Dit gaat over een heel korte periode waarin mijn cliënt het moeilijk had met de breuk. Een soort rouwperiode. Meer niet. Nooit heeft hij geweld gebruikt en sinds mei 2019 is er niets meer gebeurd”, pleitte zijn advocaat. Uitspraak op 22 oktober. .