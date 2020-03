“Papa, ik heb geen motorfiets meer...”: dieven stelen pocketbikes van kinderen en keren nacht later terug voor opladers SHVM

03 maart 2020

18u41 0 Zemst Toen Michael Lauwers zondag zijn atelier in Weerde binnenwandelde om zijn motor te bekijken, kwam hij tot een droeve vaststelling: de twee pocketbikes van z’n kinderen stonden er niet meer. Dieven braken er namelijk in de nacht van zaterdag op zondag binnen, en gingen er naast de pocketbikes ook vandoor met een nieuwe mountainbike en een boormachine. Nog geen dag later keerden ze terug om ook de opladers van de pocketbikes mee te nemen. “Ik hoop dat ze nog eens terugkeren...”

“Mijn atelier, een soort van garage, is nochtans goed beveiligd”, zegt Michael. “Toch sloegen de dieven erin om de deur open te breken. Dat deden ze met een bijl en een soort van breekijzer.” Hoe Michael dat weet? “De dieven lieten hun materiaal liggen in het atelier.” Ook de bedrading van de grote lamp in z’n atelier werd doorgeknipt.

Toch vergaten de dieven een belangrijk element mee te nemen. “De opladers van de pocketbikes, die naast de bikes lagen, werden niet meegenomen.” En dat idee bezorgde het gezin kopzorgen. “Toen de politie zondag langskwam om de nodige vaststellingen te doen, vroegen we hen uitdrukkelijk hoe groot de kans was dat de dieven zouden terugkeren. Omdat we het zekere voor het onzekere wilden nemen, heb ik die dag samen met mijn vader een hele dag gewerkt aan de beveiliging van het atelier. Ik laste een speciaal profiel op de deur zodat ik er ook een hangslot kon aanhangen. Ook het poortje van de tuin werd beveiligd met een hangslot.”

Vreemd gevoel

Maar Michael’s onrustige gedachten werden werkelijkheid. “Zondagnacht voelde mijn zoontje zich niet lekker. De hele situatie had hem van streek gemaakt. Ik besliste om 2.30 uur een glaasje water voor hem te halen. Op dat moment besliste ik om toch even naar buiten te kijken, omdat ik met een vreemd gevoel rondliep. En wanneer ik met mijn lamp op de achterdeur scheen, zag ik plots twee dieven in de tuin staan. Onmiddellijk gooide ik de deur open en riep ik naar mijn vrouw: ‘Bel de politie op!’ De dieven waren duidelijk geschrokken en zetten het vervolgens op een lopen, waarop ik de achtervolging inzette op m’n blote voeten in het veld, maar ze waren snel weg, vermoedelijk met hun fiets. Ik denk dat het mensen uit de buurt zijn, want je kan niet weten dat al deze spullen in mijn atelier staan.”

“Gelukkig was alles wel op tijd beveiligd en raakten ze daardoor niet opnieuw in het atelier. De omheining werd wel van boven tot onder met een kniptang in een V-vorm geknipt zodat ze er konden doorstappen en vervolgens snel konden wegvluchten.”

Sentimentele waarde

“De pocketbikes hebben een sentimentele waarde voor me”, zegt Michael. “De rode pocketbike was een motor uit de jaren ‘80, een vrij uniek exemplaar dat nog amper te vinden is in Europa. Maar daarnaast was het ook de eerste motor die ik voor mijn zoontje van vijf jaar oud kocht. Op die motor heeft hij dan ook leren rijden. En dat is wel pijnlijk. De andere pocketbike kreeg mijn zoontje vorig jaar als verjaardagscadeau.”

“Mijn zoontje was er dan ook erg aan gehecht. Het blijven materiële zaken, maar je moet er wel hard voor werken. De mountainbike en de boormachine zijn van mij, dus dat kan ik nog plaatsen, maar spullen van je kinderen... We zijn niet bang, maar je loopt niet rond met een fijn gevoel. Mijn vrouw sms’te me dat ze bang is om thuis te komen. Maar ik hoop dat ze nog eens terugkeren.”