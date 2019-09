‘Muilezel’ krijgt werkstraf van 90 uur WHW

12u42 0 Zemst Een twintiger uit Vilvoorde is veroordeeld tot een werkstraf van 90 uur voor oplichting. Hij stelde zijn bankrekening ter beschikking van een criminele organisatie. Die kon zo meer dan 46.000 euro afhandig maken van een man uit Zemst.

Het slachtoffer kreeg in november 2017 een mail van ING met de vraag enkele handelingen uit te voeren ‘omwille van veiligheidsredenen’. De man volgde de instructies en gaf ook zijn pincode. Enkele dagen later merkte hij dat er in totaal 46.750 euro van zijn rekening verdwenen was. Het geld bleek gestort te zijn op de rekening van Ivan B. uit Vilvoorde en vervolgens afgehaald te zijn in een kantoor te Arendonk. Hiermee geconfronteerd zocht de jongeman zijn toevlucht in enkele gemakkelijke excuses. “Ik leende mijn bankkaart vaak uit. Misschien heeft iemand zo misbruik kunnen maken”, klonk het tegen de politie. De rechtbank achtte hem niettemin schuldig over de hele lijn. “Beklaagde heeft als zogenaamde muilezel zijn medewerking verleend aan grootschalige fraude”, oordeelde de rechter.