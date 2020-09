“Ik dacht dat er een vliegtuig véél te laag aan het vliegen was”: blikseminslag tijdens storm Odette wekt hele straat JMBB

26 september 2020

13u48 0 Zemst De klap deed erger vermoeden, maar de schade die storm Odette vrijdagochtend aangericht heeft bij Diane en Lieyvin in Elewijt (Zemst), viel gelukkig al bij al mee. “Het was niet aan het rommelen zoals normaal bij bliksem, maar het was wel schrikken van die één felle klap.”

Rond halfzeven vanochtend sloeg de bliksem in ten huize Diane en Lieyvin. “Iedereen was fel geschrokken, en ik ben meteen naar boven gegaan”, vertelt Lieyvin. “Er was een brandgeur op de zolder, en er hing een nevel van rook. Maar gelukkig viel de schade mee en is er geen brand uitgeslagen. De verwarming is wel kapot, hebben we net gevoeld.” Ook een van de omvormers van de zonnepanelen moest eraan geloven. Er is wat interne electrische schade en een paar brokstukken vielen neer op een wagen die buiten geparkeerd stond.

Knal

“Het is niks dramatisch, maar het was vooral de knal die ons deed schrikken”, vult Diane aan. “Er was geen bliksem op te merken, tot die ene knal. We voelden het binnen trillen. Ik dacht dat er een vliegtuig véél te laag aan het vliegen was.”

Voor Lieyvin is het een nieuwe tegenslag, nadat hij een maand geleden door een dak is gevallen en enkele breuken opliep. “Het is een lang verhaal”, zegt hij met enig optimisme. “Gelukkig mogen we deze keer van iets meer geluk spreken. We komen er met de schrik van af.”