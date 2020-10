‘Grootste kinderpornoverzamelaar van Halle-Vilvoorde’ krijgt 30 maanden cel voor verzameling van maar liefst 20 gigabyte Wouter Hertogs

01 oktober 2020

11u25 0 Zemst Een 26-jarige man uit Zemst is veroordeeld tot dertig maanden cel voor het bezit en de verspreiding van kinderpornografisch materiaal. De man had een verzameling van Een 26-jarige man uit Zemst is veroordeeld tot dertig maanden cel voor het bezit en de verspreiding van kinderpornografisch materiaal. De man had een verzameling van 20 gigabyte aan kinderporno. De helft van de straf werd met uitstel uitgesproken. Ook moet hij zich laten begeleiden.

De bal ging aan het rollen toen de Belgische autoriteiten vanuit Amerika informatie kregen dat er vanuit Zemst gruwelijke kinderporno verspreid werd op het internet. Via het IP-adres kwamen de speurders terecht bij een twintiger uit Zemst. Bij een huiszoeking werd al zijn computermateriaal in beslag genomen. Uit analyse bleek dat de man een collectie van 20 gigabyte - goed voor ongeveer 5.720 foto’s of 200 minuten film - aan kinderpornografisch materiaal had opgebouwd. Hiermee was hij volgens het parket de koploper in het arrondissement Halle-Vilvoorde.

Begeleiding

De twintiger ontkende eerst zijn betrokkenheid, maar gaf al snel toe dat hij achter de verspreiding van de kinderporno zat. De verdediging had om een probatiestraf of de opschorting gevraagd. “De feiten zijn hiervoor te zwaar”, reageert de rechtbank. “Het gaat hier om een hardleerse verzamelaar van kinderporno die dringend begeleiding nodig heeft.” Daarom kreeg hij dertig maanden cel, waarvan de helft met uitstel. Als probatievoorwaarde werd opgelegd dat hij zich intensief moet laten begeleiden bij een centrum dat gespecialiseerd is in grensoverschrijdend gedrag.