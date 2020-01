Zware verkeershinder op E34 nadat vrachtwagen in schaar gaat Kristof Pieters

06 januari 2020

Het verkeer op de E34 richting Knokke heeft maandagavond een tijdlang zware hinder ondervonden door een ongeval. Tussen Moerbeke en Zelzate ging een vrachtwagen in schaar na een bruusk uitwijkmanoeuvre voor een file.

De chauffeur ging vol in de remmen en trok aan zijn stuur waardoor de truck in schaar ging en tegen de betonnen jersey op de middenberm botste. Bij de aanrijding raakten zowel de vrachtwagen als de jersey beschadigd. Er ontstond ook een lek in de brandstoftank waardoor er een hoeveelheid brandstof op de rijbaan kwam. De brandweer kwam ter plaatse om de vervuiling op te kuisen. De chauffeur bleef ongedeerd. De E34 was een tijdlang versperd, het verkeer moest over de pechstrook met een lange file tot gevolg.