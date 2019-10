ZRO en feestcommissie slaan handen in elkaar voor mini-videoreeks rond komst van Sinterklaas Sinterklaas komt op 30 november naar kanaalgemeente Kristof Vereecke

12u14 0 Zelzate Sinterklaas komt op 30 november naar Zelzate. En dat willen de plaatselijke feestcommissie en radio ZRO niet onopgemerkt laten passeren.

Om kinderen warm te maken voor zijn komst pakt de gemeentelijke feestcommissie samen met Radio ZRO uit met een videoreeks. De reeks zal onder andere uitgezonden worden via het Facebookkanaal van de Zelzaatse Radio Omroep. “De reeks vertelt het verhaal van zwarte piet die zijn muts verloren is in Zelzate. In vier afleveringen gaat hij op zoek door onze gemeente”, klinkt het. De reeks wordt uitgezonden op 28, 29, 30 en 31 oktober.