Zonneberg en Fabriek Energiek gooien deuren open tijdens Open Bedrijvendag Kristof Vereecke

02 oktober 2019

12u22 0 Zelzate Zondag zet het provinciebestuur de poorten open van Fabriek Energiek, het provinciaal educatief doe-centrum voor hernieuwbare energie in Klein Rusland. Letterlijk en figuurlijk hoogtepunt wordt ongetwijfeld de begeleide wandeling op de Zonneberg.

Het jaarthema van Open Bedrijvendag is duurzaam ondernemen. “Fabriek Energiek past perfect in dat thema”, zegt Kurt Moens, gedeputeerde voor economie. “Blikvanger is ongetwijfeld een begeleide wandeling op de Zonneberg in Zelzate, vlak naast het kanaal Gent-Terneuzen. Op deze gesaneerde gipsberg, tussen 55.500 zonnepanelen en wat blatende schapen, krijg je tekst en uitleg over de provinciale inspanningen die leiden naar een klimaat-innovatieve economie. Het wijds uitzicht over het Meetjesland en de Gentse Kanaalzone krijg je er zomaar bij. Het wordt een leerrijke en beweeglijke rondleiding in open lucht voor jong en oud. De wandeling duurt 75 minuten. Bezoekers dragen best stevig schoeisel en regenbestendige kleding.”

Streekproducten en solar-auto

Aan de voet van de Zonneberg zijn verschillende standen en activiteiten in het doe-dorp. Je kan er onder andere proeven van enkele Oost-Vlaamse streekproducten. Leerlingen van het Provinciaal Technisch Instituut Zottegem stellen er trots hun zelfgebouwde solar-auto voor. Je ontdekt bij Regionaal Landschap Meetjesland alles over houtige biomassa. Je ontdekt hoe je je vlot én duurzaam kan verplaatsen. En je kan je registreren voor de volgende groepsaankoop groene stroom of solliciteren voor één van onze openstaande vacatures.

“Fabriek Energiek is een geslaagd voorbeeld van de gezamenlijke aanpak tussen een privaat ondernemersinitiatief en de provincie als faciliterende overheid”, besluit Kurt Moens. Fabriek Energiek vind je in de Achille De Clercqlaan 9 in Zelzate, je kan er zondag terecht van 10 tot en met 17 uur.