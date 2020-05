Zondag toch nog een klein beetje feest in honderdjarige wijk Klein Rusland Kristof Vereecke

20 mei 2020

15u48 0 Zelzate Zondag trakteert de gemeentelijke feestcommissie alle inwoners van Klein Rusland op een lekker stukje taart ter ere van de 100ste verjaardag van hun wijk. Normaal zou de legendarische tuinwijk vanaf morgen het decor zijn voor een groot vier dagen durend eeuwfeest. Corona besliste er anders over.

Twee jaar geleden werd in het boek Klein Rusland opgeroepen om nog eens kermis te organiseren in de wijk. De oproep viel niet in dovemansoren. De gemeente Zelzate, de feestcommissie en de cultuurraad sloegen de handen in elkaar voor een groot eeuwfeest tijdens het Hemelvaartweekend. Door de coronacrisis dient het feest een jaartje uitgesteld te worden, toch wil de gemeente Zelzate het eeuwfeest niet zomaar voorbij lagen gaan. “We willen de wijk komende zondag toch nog een beetje onderdompelen in feeststemming”, zegt schepen van feestelijkheden Steven De Vuyst (PVDA). “Daarom trakteren we alle inwoners zondag op een stukje taart. Iedereen krijgt ook een uniek verjaardagscadeau, maar dat houden we nog even geheim. ZRO zal aanwezig zijn om alles live uit te zenden. Op die manier kan ook de rest van Zelzate het eeuwfeest mee volgen.”

Klein Rusland 2.0

Volgens De Vuyst is er meer dan reden genoeg om te feesten. “Er is niet alleen de 100-jarige verjaardag die gevierd wordt, maar ook het signaal van de Vlaamse overheid die aangeeft dat de sociale huisvestingsmaatschappij CVBA Wonen samen met de gemeente de wijk mag heropbouwen. Als het van de CVBA en de gemeente Zelzate afhangt, wordt Klein-Rusland 2.0 een wijk waarin kwalitatieve verdichting, vergroening en een gezonde sociale mix hun uiting zullen vinden.”

De Vuyst benadrukt dat alles volgens de nodige veiligheids- en voorzorgsmaatregelen gebeuren. Zo zullen een 20-tal vrijwilligers van het gemeentelijk feestcomité en de cultuurraad de taart gaan uitdelen in de wijk en zullen ze handschoenen en mondmaskers dragen en de nodige afstandsregels in acht nemen.