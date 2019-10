Zondag is ‘Doing Dag’ in Zelzate Werkgroep Carnaval organiseert springkastelenfeest in sporthal Sint-Jan Baptist Kristof Vereecke

29 oktober 2019

11u15 0 Zelzate Komende zondag organiseert de Werkgroep Carnaval een ‘Doing Dag’. Tijdens die dag plaatst de werkgroep de sporthal van Sint-Jan Baptist vol met springkasten en kunnen kinderen tot en met 12-jaar er zich naar hartenlust uitleven.

“Doing Dag is een echt springkastelenfeest”, zegt Kevin De Decker van de Werkgroep Carnaval. “Om het voor iedereen even plezant te houden voorzien we een speciale zone voor kleine kadetten tussen 0 en 5-jaar. Terwijl de kinderen springen, kunnen de ouders met vrienden bijkletsen in de rustige zone.”

De Doing Dag gaat dit jaar door in de sporthal van Sint-Jan Baptist aan de Suikerkaai 81. Wie wil komen springen hoeft vooraf niet in te schrijven. Op tijd komen is wel de boodschap want vol is vol. Inkom 3 euro. Parkeren kan best in de buurt van het kanaal Gent-Terneuzen.