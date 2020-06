Zomerweer zorgt ervoor dat ouders toch toegelaten zijn op proclamatie Kristof Vereecke

24 juni 2020

16u15 1 Zelzate Het zomerweer zorgt ervoor dat ouders komende vrijdag toch toegelaten zijn op de proclamatie van hun zoon of dochter op het Koninklijk Atheneum in Zelzate.

Dat zegt Filip Bisschop van het Koninklijk Atheneum. “Normaal ging de proclamatie in een grote zaal door. Enkel de leerlingen waren welkom. We hadden de zaal zo onderverdeeld dat iedereen veilig in zijn klasbubbel kon blijven. Door het goede weer dat ze voorspellen, hebben we nu beslist de proclamatie buiten op de speelplaats te doen. Daardoor kunnen we ook de ouders toelaten. Normaal gingen we alles filmen zodat de ouders dit belangrijke moment in het leven van hun kinderen toch nog een beetje mee konden beleven. Dankzij het zomerweer kunnen ze er toch nog bij zijn. Daar zijn we uiteraard heel erg blij om.”