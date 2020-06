Zo ziet de gemeenteraad tijdens het nieuwe normaal eruit: “Een gigantisch lange tafel, geen publiek en elk zijn eigen balpen” Kristof Vereecke

29 juni 2020

19u25 0 Zelzate Vanavond gaat in Zelzate de eerste gemeenteraad na de uitbraak van de coronacrisis door. De gemeentediensten deden er alles aan om de raad in zo veilig mogelijke omstandigheden te laten doorgaan.

Zo kan er vanavond geen publiek en pers aanwezig zijn. “Het is de enige manier dat we kunnen garanderen dat iedereen voldoende afstand kan houden tijdens de gemeenteraad”, zegt burgemeester Brent Meuleman (sp.a). De raadzaal was dan ook gevuld met één lange rij tafels. Vooraf gaf gemeenteraadsvoorzitter Dirk Goemaere (PVDA) ook nog wat extra instructies: “Het aanwezigheidsboek gaat niet rond van hand tot hand en iedereen dient zijn eigen balpen te gebruiken.” Daarnaast moest ook iedereen zijn handen ontsmetten. Of ook de debatten er zo clean aan toe zullen gaan vanavond, is nog maar de vraag.