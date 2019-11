Zo kan het ook: Schepen Geert Asman (PVDA) komt persoonlijk bladeren ruimen na klacht van bejaarde inwoners Kristof Vereecke

10 november 2019

21u47 0 Zelzate Schepen van sociale zaken Geert Asman offerde een deel van zijn vrije zondag op om bladeren te gaan ruimen rond de bejaardenwoningen van het OCMW in de Bloemenboslaan. De inwoners klagen daar al weken over gevaarlijke toestanden vanwege een te veel aan bladeren.

Het was de 87-jarige ex-bokser René De Sterck die de situatie aanklaagde nadat zijn vrouwtje Marcella Ramond bij het ophangen van de was ten val kwam op het gladde bladerdek. “We verdrinken letterlijk in de bladeren”, zucht René. “De voetpaden liggen vol, onze goten zitten vol. Wanneer het zwaar regent, komt er zelfs water binnen. Vroeger zou ik die goten zelf gekuist hebben, maar ik ben 87-jaar en kan dat simpelweg niet meer.” Oppositieraadslid Frank Bruggeman (VLD-SD) kaartte het probleem naar eigen zeggen al meerdere keren aan bij de gemeente. “Maar blijkbaar helpt dat niet. Er komen alleen maar bladeren bij en niemand komt ze ruimen. Je kan toch niet verwachten dat mensen van 80 en meer dat zelf gaan doen?”

Blijvend ondersteuning

Schepen van sociale zaken Geert Asman ging zich persoonlijk van de situatie vergewissen en bracht zelfs een veegborstel mee. “Ik vond het superbelangrijk me zelf van de situatie te gaan vergewissen. Ik besef dat ouderen in onze gemeente een kwetsbare groep zijn. We moeten aandacht hebben voor hun problemen en samen met hen op zoek gaan naar oplossingen. Daarom roep ik iedereen op om hun buren te helpen. Wat niet betekent dat we als gemeente niks gaan doen. Integendeel, ik ga onze technische dienst vragen zo snel mogelijk werk te maken van de opkuis van de bladeren. Ik ga ook bladermanden laten plaatsen. Maar het mag daar niet bij blijven. Zo moeten we bekijken hoe we de bewoners blijvend ondersteuning kunnen geven voor het onderhoud van hun woning. We gaan ook investeren in het herstel van deze paden.”

René Sterck toonde zich na de opkuis een tevreden man. “Het is goed dat de schepen hier kwam vegen, maar voor mijn vrouwtje is het helaas te laat. Maar kom, het is een begin. Hopelijk zijn ze bij de gemeente van hun woord.”