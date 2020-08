Zitbanken vormen basis voor coronaproof theaterproject : “Elke zitbank zijn eigen verhaal” Kristof Vereecke

19 augustus 2020

16u57 3 Zelzate Vanaf vandaag kan je in Zelzate coronaproof theater beleven met ‘Het Bankje’. Dat zijn een reeks verhalen in de vorm van podcasts, die individueel beluisterd kunnen worden door het scannen van een QR-code aangebracht op maar liefst 18 zitbanken in de kanaalgemeente.

“Het principe van ‘Het Bankje’ is eenvoudig”, vertelt bibliothecaris Steven Tange. “Op 18 zitbanken in de gemeente hebben we QR-codes aangebracht. Wie met zijn smartphone zo’n code scant, krijgt een uniek, leuk, verrassend of ontroerend verhaal te horen.”

Dialogen

Het project is een initiatief van Open Doek en werd al in meer dan 60 steden en gemeenten gelanceerd. Zelzate is de eerste in de regio. “In totaal werkten maar liefst 100 amateurkunstenaars mee aan de podcast. De verhalen zijn over het algemeen dialogen. Wie even de tijd neemt om ernaar te luisteren zal zeker op een positieve manier verrast worden.”

Deze ochtend mocht schepen van Cultuur Isabel Dellaert als eerste plaatsnemen op één van de bankjes. “Het was zo plezant dat we besloten hebben alle bankjes te doen”, lacht ze. “Ideaal voor wie onze gemeente wil ontdekken en ondertussen wil genieten van enkele goede verhalen.”

Praktisch

De podcasts zijn verspreid over 18 banken: 7 op Zelzate-West en 11 op Zelzate-Oost. Op Zelzate-West gaat het om het Groenplein (3), Klein Rusland (2), De Katte (1) en de wijk Vogelzang (1). Op Zelzate-Oost vind je een ‘bankje’ aan woon- en zorgcentrum Zilverbos, het parkplein, aan de oevers van het kanaal Gent-Terneuzen, op het einde van de Groenstraat, op het kruispunt van de Groenstraat en de Spoorwegstraat, in het gemeentepark, aan de watertoren, aan de Eurohal, aan de Suikerkaai, het Parkplein, de rusthuislaan, het Pierets De Colvenaerplein, de Vredekaai en aan de jachthaven.

De verhalen zijn nog tot eind deze maand te beluisteren. Meer info over het project vind je hier.