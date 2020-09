Zilverbos stuurt ‘vrijere’ bezoekregeling bij na coronabesmetting bij personeelslid Kristof Vereecke

07 september 2020

17u23 0 Zelzate Woon- en zorgcentrum Zilverbos moest vandaag zijn vrijere bezoekregeling meteen bijsturen nadat een personeelslid positief testte op corona. Alle bewoners van de betrokken afdeling werden deze namiddag meteen getest.

Vanaf vandaag geldt er op vraag van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een vrijere bezoekregeling in de Vlaamse woon- en zorgcentra. Bij woon- en zorgcentrum Zilverbos uit Zelzate zagen ze zich echter genoodzaakt die nieuwe bezoekregeling al meteen bij te sturen nadat een personeelslid positief testte op corona. “Vorige donderdag is alle personeel getest en jammer genoeg is er vandaag sprake van één positieve test bij iemand uit onze zorgafdeling”, klinkt het in een officieel bericht. “Het personeelslid vertoont geen enkel ziektesymptoom en heeft zich op de afdeling ook steeds gehouden aan de hygiënevoorschriften.We willen de nieuwe bezoekregeling dan ook niet meteen volledig terugdraaien, maar voorlopig moeten we toch even bijsturen”, klinkt het.

Testen

In samenspraak met de coördinerend geneesheer is meteen ook beslist om alle bewoners van de betrokken afdeling deze namiddag te testen. “In afwachting van het resultaat van de test (die wordt verwacht tegen woensdagavond, nvdr.) wordt de bezoekregeling voor die afdeling wat teruggeschroefd. Het bezoek kan doorgaan, zonder reservatie, maar enkel in de cafetaria en met inachtname van alle veiligheidsvoorschriften. Dit betekent dus dat tijdens het bezoek zowel bewoner als bezoeker een mondneusmasker dienen te dragen dragen, dat de afstand van anderhalve meter bewaard blijft en dat het gesprek doorgaat achter een plexischerm.”

Bij Zilverbos kondigen ze aan streng te zullen toezien op de naleving van de nieuwe richtlijnen. “De cafetaria wordt tot en met woensdag volledig vrijgehouden voor bewoners van de betrokken afdeling en hun bezoek. Bewoners van de andere afdelingen kunnen vrij bezoek ontvangen op hun kamer.”