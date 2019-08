Zestigste Katte Kermisstoet trekt opnieuw massa mensen: “God is van De Katte” Nog geen sleet op succesformule van folklore en festivalsfeer Kristof Vereecke

04 augustus 2019

17u35 4 Zelzate Vergeet Ploegsteert, laat staan Schepdaal, de zondag van Katte Kermis is God van De Katte. Vandaag trok de traditionele folklorestoet door de straten van de legendarische volkswijk.

Katte Kermis-voorzitter Wim Van Aerde vergeleek Katte Kermis vooraf met een grote wielerronde. Met de koninginnenrit op zondag: dan trekt de jaarlijkse folklorestoet door de Katse straten. Het goede weertje zorgde ervoor dat het volk opnieuw rijendik langs de Assenedesteenweg stond. Alpe d’Huez, maar dan zonder bochten. Voor een bejaarde vrouw was de koers nog voor de start voorbij. Ze struikelde en viel pardoes op haar aangezicht en moest afgevoerd worden met de ziekenwagen. Daardoor kwam de stoet iets later op gang.

Geen sleet

Voor de rest zit er duidelijk nog geen sleet op de formule van volks kermisamusement in combinatie met een volwaardig muziekfestival. Niet dat het de beste stoet was ooit in de geschiedenis van Katte Kermis, tussen de carnavaleske toestanden zat er nog voldoende amusementswaarde in. Er waren enkele mooie muziekkorpsen, reuzen en ook een Peruviaans en Afrikaans dansspektakel. Ook het vernieuwde Zelzaatse feestcomité was van de partij. Voorzitter en socialist Lucien Vande Velde draaide er verkleed als priester pirouettes met ex-VLD-ster en gelegenheidsnon Sigrid De Ridder. “Kermis kent geen kleur”, glimlachte schepen van Feestelijkheden Steven De Vuyst (PVDA) die ook meeliep in de stoet.

Hoe meer, hoe beter

Ook na de stoet gaat de ambiance gewoon verder. Terwijl Marina Wally het volk mag entertainen in een feesttent langs de Assenedesteenweg, kan het festivalpubliek genieten van de betere blues en rootsmuziek op de Katse Feesten. Vanavond staat de Katte een derde wilde feestnacht op rij te wachten. “Vergeet Remco Evenepoel of Frank Vandenbroucke, op zondag is God van de Katte.” Wie vandaag op De Katte passeert, vergeeft de inwoners van de Katte zulke grootspraak met de glimlach. Het centrum van Zelzate is vijf dagen lang even verschoven van de Grote Markt naar de Assenedesteenweg. Morgen staat er comedy op de agenda, dinsdag verbranden ze er de Zwarte Kat en mag Dirk Stoops de Katse Feesten afsluiten. Nog twee zware ritten.