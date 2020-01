Zelzatetunnel gaat vanavond dicht voor onderhoudswerken Kristof Vereecke

16 januari 2020

12u33 6 Zelzate De Zelzatetunnel gaat vanavond vanaf 20 uur dicht voor onderhoudswerken. Om 5.30 uur wordt de tunnel opnieuw opengesteld.

Ook morgen gaat de tunnel dicht tussen 20 uur en 5.30 uur. Het is niet de eerste keer dat de tunnel dicht gaat voor onderhoudswerken. Al het verkeer moet gedurende de werken over Zelzate-Brug. De hinder zal in principe minimaal zijn, al is het mogelijk wel langer aanschuiven als de brug open staat.