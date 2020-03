Zelzatenaren tonen zich solidair in strijd tegen coronavirus: oproep om flyers te bussen massaal opgevolgd Kristof Vereecke

16 maart 2020

14u01 4 Zelzate Tientallen Zelzatenaren gaven zonet gevolg aan de oproep van het gemeentebestuur om flyers te bussen.

De flyers kunnen door kwetsbare Zelzatenaren voor het raam gehangen worden om zo aan te geven dat ze hulp kunnen gebruiken met hun dagelijkse taken zoals boodschappen doen. Om de flyers te bedelen lanceerde het gemeentebestuur deze ochtend een oproep aan. “Wie kan en wil helpen, vragen we om tussen 13 en 13.30 uur naar de de parking van basisschool De Krekel te komen om een pakket flyers af te halen met bijhorend overzicht van de te bussen straten”, klonk het.

De oproep viel niet in dovemansoren. Tientallen Zelzatenaren tekenden present! “Mooi om te zien hoeveel solidariteit er is in onze gemeente”, bedankte burgemeester Brent Meuleman iedereen. “Zelzate in no time gebust. Hartverwarmend! Merci Zelzate!”