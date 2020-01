Zelzatenaren met vragen over wonen en energie kunnen terecht bij Woonwijzer Kristof Vereecke

16 januari 2020

Zelzatenaren die met vragen zitten rond wonen en energie kunnen voortaan terecht bij het woon- en energieloket van Woonwijzer Meetjesland en Veneco.

“Aan het loket helpt een adviseur je verder met vragen rond bouwen en verbouwen, huren en verhuren, het vinden van een betaalbare woning of technische en duurzaam woonadvies”, zegt schepen van milieu Steven De Vuyst (PVDA). “Ook voor vragen over gemeentelijke reglementen, kwaliteitsnormen, tips bij renovatie of premies kan je er recht. Iedereen krijgt een antwoord op maat. Kunnen ze je niet onmiddellijk verder helpen? Dan voorzien ze een correcte doorverwijzing en ze volgen die doorverwijzing ook op zodat ze zeker zijn dat iedereen de juiste informatie krijgt.”

Woonwijzer is elke dinsdag van 16 tot 19 uur te bereiken in de gebouwen van het Sociaal Administratief Centrum op de hoek van de Kleine Landeigendomlaan en de Chalmetllaan. Je kan vooraf een afspraak maken via 09 378 61 70 of info@woonwijzermeetjesland.be.