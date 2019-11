Zelzatenaar startte cannabiskwekerij op vlak na werkstraf voor eerdere plantage Wouter Spillebeen

14 november 2019

11u01 0 Zelzate De 46-jarige Zelzatenaar P.D. vroeg vandaag aan de rechter een werkstraf nadat in zijn woning een plantage met honderden cannabisplanten werd aangetroffen. Het is al de tweede keer dat de man terecht staat voor het kweken en verkopen van cannabis.

Bij een huiszoeking in de woning van de Zelzatenaar vonden de politiemedewerkers de indrukwekkende plantage. Meer dan honderd volwassen planten, meer dan tweehonderd planten in opkweek en kilo’s weed wezen erop dat D. niet enkel kweekte om zijn eigen gebruik te onderhouden. De man werd opgepakt en een onderzoek werd opgestart om de schaal van de cannabiskwekerij in kaart te brengen. De procureur vraagt een celstraf van achttien maanden en een boete van 1.000 euro.

Opvallend is dat D. niet voor de eerste keer terecht staat voor dergelijke feiten. In 2017 kreeg hij nog een werkstraf van 240 uur voor het kweken en verkopen van cannabis. “En meteen erna ben je weer begonnen. Heeft de werkstraf dus niet geholpen?”, vroeg de rechter hem. D. startte de plantage naar eigen zeggen op omdat hij voor 100.000 euro schulden had en zijn huis dreigde te verliezen, maar die schuld is intussen weggevallen. “Ik stond met mijn rug tegen de muur, maar daar is nu dus geen risico meer voor”, zegt de man, die opnieuw een werkstraf vraagt. Op 28 november kent hij zijn straf.