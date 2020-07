Zelzate zet licht definitief op groen voor Katte Kermis en Augustus Kermis light: “It giet oan!” Kristof Vereecke

01 juli 2020

21u25 12 Zelzate De gemeente Zelzate zet het licht definitief op groen voor de organisatie van Katte Kermis en Augustuskermis Light.

De organisatoren van de Katse Feesten hadden eerder al laten weten vijf dagen kermis te willen vieren in openlucht voor maximum 800 feestvierders. Na een lang overleg vanavond geeft ook de gemeente Zelzate officieel zijn zegen. “It giet oan!”, postte burgemeester Brent Meuleman (sp.a) na de vergadering op zijn sociale media. “Katte Kermis Light en Augustus Kermis Light gaan door! Net een heel constructief overleg gehad met de organisatoren van de Katse Feesten, Feestcomité De Katte, het Gemeentelijk Feestcomité en een delegatie forains. Het zal van ons allen ferme logistieke en organisatorische inspanningen vragen, maar we gaan allemaal samen onze uiterste best doen om Zelzate toch nog een fijne (kermis)zomer te bezorgen!” Hoe die kermiszomer er exact uit gaat zien zal later duidelijk moeten worden. Maar in Zelzate kijkt heel de gemeente nu al reikhalzend uit naar het eerste weekend van augustus: Katse Feesten. Niet in het minst schepen van feestelijkheden Steven De Vuyst (PVDA). “We bekijken op een volgend college hoe en waar we nog verder van dienst kunnen zijn op basis van de input van de organisatoren. De evenementenzomer is ( gedeeltelijk ) gered, de ‘staycation’ wordt opeens nog een stuk aantrekkelijker in ons geweldige Zelzate.”