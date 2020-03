Zelzate wil snelheid aan kruispunt R4-Rijkswachtlaan verlagen naar 70 km/uur Kristof Vereecke

04 maart 2020

14u29 0 Zelzate D e gemeente Zelzate vraagt aan het Agentschap Wegen en Verkeer de toegelaten snelheid op de R4 ter hoogte van het kruispunt met de Rijkswachtlaan te verlagen naar 70km/uur. AWV lijkt echter niet geneigd op die vraag in te gaan. Recente politiecontroles leverden echter geen grote verkeersovertredingen op.

Het kruispunt R4-Rijkswachtlaan is al jaren een doorn in het oog van heel wat Zelzatenaren. Ook de jongste gemeenteraad kwam een burger haar ongerustheid uiten. Eerder interpelleerde ook een elfjarige scholier Vlaanderen al over het kruispunt omdat de lichten er te snel op rood springen en er te weinig tijd is voor zwakke weggebruikers om het kruispunt over te steken. Daarnaast gebeurden er de afgelopen jaren al meerdere (zware) ongevallen.

Engelbewaarder

“We delen die bezorgdheid”, verduidelijkte burgemeester Brent Meuleman. “Ik heb er zelfs al meermaals de vaststelling gedaan dat je een goede engelbewaarder nodig hebt om dat kruispunt over te steken. Heel wat chauffeurs knallen er tegen 90 per uur vrolijk door het rood.” Daarom nam de gemeente contact op met AWV. Die lijken echter niet geneigd snel iets te willen doen aan het probleem. “Gezien de geplande omvorming van de R4 weigert AWV nog veel te investeren. Ze stellen ons voor zelf te investeren in een flitspaal, maar die middelen hebben wij niet.”

Controles

Controles dan maar. “Die hebben we recent gedaan. Vreemd genoeg leverde dat nul overtredingen op. Dat heeft volgens ons alles te maken met het feit dat de politie erg zichtbaar is op dat kruispunt. Je ziet ze bij snelheidscontroles al van een kilometer ver staan.” Meuleman blijft dan ook ijveren voor een andere oplossing. “Mijn ogen bedriegen me nog steeds niet en ik geloof ook de vele getuigenissen van Zelzatenaren die ik wekelijks krijg. De politie geeft ons het advies de snelheid er te verlagen van 90 naar 70 kilometer per uur. Iets wat wij zeer genegen zijn. Nu AWV nog overtuigen. We blijven het sowieso aankaarten.”