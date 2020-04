Zelzate wil moslims alternatief bieden om samen te komen tijdens de ramadan: “Iftar vanuit uw kot!” Kristof Vereecke

17 april 2020

14u31 0 Zelzate De gemeente Zelzate en enkele lokale organisaties lanceren samen het initiatief ‘Iftar vanuit uw kot’. Volgende week gaat de ramadan van start, maar door de lockdown blijven de deuren van de Zelzaatse moskeeën dicht en er mag niet samen gegeten en gebeden worden. Via ‘Iftar van uit uw kot’ hopen de initiatiefnemers de lokale moslimgemeenschap een alternatief te bieden in tijden van corona. Tegelijkertijd willen ze ook niet-moslims betrekken bij het gebeuren.

Vrijdag 24 april begint voor de moslims de ramadan. “Door de huidige coronacrisis belooft de vastenmaand, waarin familie en vrienden centraal staan, één van de moeilijkste ooit te worden”, zegt de Gentse imam Khalid Benhaddou. Dat beseffen ze ook in Zelzate. Daarom sloegen de gemeente, samenlevingsopbouw en de Turkse Multiculturele vereniging de handen in elkaar om moslims toch een alternatief te bieden.

“De ramadan is niet alleen religieus, maar ook sociaal belangrijk voor moslim”, vertelt Muraz Sahan van samenlevingsopbouw. Muraz in jeugdopbouwwerkster in Zelzate, een gemeente met een vrij grote moslimgemeenschap. “Na zonsondergang komen mensen tijdens de ramadan hier samen om de avondmaaltijd of ‘iftar’ te nuttigen. Het zijn warme ontmoetingsmomenten met buren, vrienden en familie. Normaal gezien zouden we op Erfgoeddag een grote tentoonstelling organiseren voor alle Zelzatenaren. Door de lockdown maatregelen kan dat allemaal niet. En da’s voor veel mensen een streep door de rekening. Daarom hebben we het over een andere boeg gegooid. Via ons initiatief willen we moslims vragen in hun kot te blijven, maar de traditionele solidariteit die centraal staat tijdens de iftar toch te blijven delen met elkaar. Door iftar-pakketten te verkopen kunnen moslims toch samen vanuit hun kot de iftar beleven.”

Pannenkoeken als bindmiddel

Het principe is eenvoudig. “Wie meedoet aan de ‘Iftar vanuit uw kot’ krijgt een iftar-pakket aan de deur geleverd. Daarin zitten naast een fijne verrassing ook alle ingrediënten voor heerlijke Turkse linzensoep en typische Meetjeslandse pannenkoeken. We willen met dit project echt aan kruisbestuiving doen. Moslims willen we een alternatief bieden en vragen om in hun kot te blijven, niet moslims willen we laten kennismaken met de solidariteit die zo typisch is voor de iftar. Via de pannenkoeken leggen we de brug. Solidariteit is de echte essentie. Zo gaat de opbrengst van de pakketten integraal naar de vzw Lichtpunt, die zich inzet voor arme gezinnen in onze gemeente.”

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via de gemeentelijke website. “We vragen aan alle deelnemers een kleine bijdrage van 1 euro of een vrije gift. Doordat de ingrediënten van de pakketten worden aangeleverd door de Turkse Multiculturele Vereniging gaat al het ingezamelde geld integraal naar vzw Lichtpunt VZW”, besluit Muraz Sahan.