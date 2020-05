Zelzate wil groot deel gemeentelijke materialen gratis ter beschikking stellen van verenigingsleven Kristof Vereecke

18 mei 2020

15u48 0 Zelzate De gemeente Zelzate wil in de toekomst een groot deel van zijn gemeentelijke materialen gratis ter beschikking stellen van het verenigingsleven. Het werkt momenteel aan een nieuw uitleenreglement.

Door de coronacrisis zijn heel wat evenementen afgelast. Het houdt de gemeente Zelzate niet tegen te investeren in nieuw feestmateriaal. Zo werden vorige week maar liefst 600 nieuwe stoelen, 150 tafels, 30 biertafelsets en 30 statafels geleverd op de gemeentelijke technische dienst. “Door nu te investeren in onze uitleendienst willen we onze vele verenigingen, buurtcomités en feestcomités maximaal ondersteunen eenmaal deze moeilijke periode achter de rug is”, weet schepen van Feestelijkheden Steven De Vuyst (PVDA). “Deze aankoop is een bewuste investering in ons verenigingsleven. Alle materialen willen we gratis ter beschikking stellen voor onze verenigingen van zodra het nieuwe uitleenreglement op punt staat. Jammer genoeg bruist onze gemeente door de coronamaatregelen nu minder dan gewoonlijk, maar van zodra het opnieuw kan, halen we dit dubbel en dik in!”