Zelzate wil eigen groene energie produceren door oprichting energiebedrijf: provincie onderzoekt aanleg warmtenet tussen ArcelorMittal en kanaalgemeente Kristof Vereecke

31 oktober 2019

16u00 0 Zelzate Zelzate wil in de toekomst eigen energie produceren via de oprichting van een energiebedrijf. Dat energiebedrijf gaat mee participeren in enkele groene energieprojecten in de regio. Eén daarvan is de aanleg van een warmtenet tussen ArcelorMittal en het centrum van de kanaalgemeente. Door burgers mee te laten participeren, hoopt de toekomstcoalitie de energiefactuur voor de gezinnen te doen dalen.

“Ja, we willen op termijn zelf groene energie produceren”, antwoordde klimaatschepen Steven De Vuyst (PVDA) op een vraag van de oppositie tijdens de jongste gemeenteraad. “Dat kan door mee te investeren in nieuwe windmolen- en zonne-energieprojecten. Door een gemeentelijk energiebedrijf op te richten willen we ook onze burgers de kans geven mee te investeren in dergelijke projecten. Op die manier krijgen ze de kans hun energiefactuur te doen dalen.”

Warmtenet

Volgens De Vuyst is zo’n gemeentelijk energiebedrijf zeker geen unicum. “In onze regio doet Eeklo het al en in Oostende bestaat het project Beau Vent waarbij via een netwerk van ondergrondse, geïsoleerde buizen een warmtenet werd aangelegd. Op die manier kan warmteoverschot bij bedrijven gebruikt worden om openbare gebouwen of zelfs particuliere huizen te verwarmen. Doordat het om warmte gaat die anders toch verloren gaat, zijn de prijzen voor de consumenten vaak ook een pak interessanter.”

Studiefase

Recent liet de provincie Oost-Vlaanderen weten concreet te onderzoeken of dergelijk warmtenet kan aangelegd worden tussen ArcelorMittal en Zelzate. “Voorlopig gaat het om een studiefase”, zegt De Vuyst. “Maar de technologie evolueert voortdurend. We zijn hoopvol. Bovendien leggen we onze eieren niet allemaal in dezelfde mand. Volgens de provincie is er nog voldoende ruimte voor een aantal windprojecten in en rond onze gemeente. Ook de aanleg van zonnepanelen op de daken van de gemeentelijke gebouwen is een concrete piste.”