Zelzate wil afvalberg tegen 2022 met vier kilogram per inwoner verkleinen Kristof Vereecke

30 december 2019

10u03 0 Zelzate Zelzate wil zijn afvalberg tegen 2022 met vier kilogram per inwoner verkleinen.

“Vorig jaar verzamelden we nog 140 kilogram per inwoner. Da’s te veel”, zegt schepen van milieu Steven De Vuyst (PVDA). “Daarom gaan we de uitdaging van OVAM aan om onze afvalberg de komende twee jaar met maar liefst 4 kilogram per inwoner te doen dalen. Dat lijkt zwaar, maar het is zeker niet onhaalbaar. Door de nieuwe blauwe zak correct en efficiënter te gebruiken kan je jaarlijks tot 8 kilogram restafval besparen. Da’s niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee. Een toch niet zo onbelangrijk argument.”

Informeren

Daarnaast start de gemeente Zelzate ook met coachingstrajecten voor veelaanbieders. “We merken nog een grote groep inwoners die weinig of niet sorteren en massa’s afval aanbieden. Al die personen zullen uitgenodigd worden voor een coaching. Informeren is een heel belangrijk wapen in de strijd tegen de afvalberg”, besluit De Vuyst.