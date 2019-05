Zelzate-West krijgt eind 2020 eigen sporthal Vlaanderen investeert zwaar in verbouwing turnzaal gemeentelijke basisschool Kristof Vereecke

21 mei 2019

13u54 0 Zelzate Vlaanderen investeert 155.735 euro in de verbouwing van de turnzaal van gemeentelijke basisschool De Krekel in de Caluslaan. “Op die manier krijgt Zelzate-West ook een volwaardige sporthal”, zegt schepen van onderwijs Isabel Dellaert (sp.a). Het is de bedoeling dat de zaal, die eind 2020 klaar moet zijn, ook gebruikt zal worden door sportclubs en individuele gebruikers.

De oude turnzaal van gemeentelijke basisschool De Krekel krijgt in de zeer nabije toekomst een complete make-over. Die wordt voor een groot deel betaald met Vlaamse subsidies. “Geen minuut te vroeg”, zegt directrice Ann Lecluyse. “Zonder renovatie konden we de sporthal bijna zo goed als zeker sluiten. Het vorige inspectieverslag liet al weinig aan de verbeelding over.”

Bijkomend argument

Daarom diende de school samen met de Zelzaatse sportdienst een subsidieaanvraag in bij het departement Onderwijs en Sport. “Met het bijkomende argument dat we onze bestaande schoolinfrastructuur ook na school, tijdens het weekend en tijdens de schoolvakanties willen open stellen voor sportclubs, sportdiensten en andere individuele gebruikers. Blijkbaar heeft dat argument gewerkt”, weet Lecluyse. “We hebben bovendien erg veel werk gestoken in het subsidiedossier. Dit was een kans die we met beide handen moesten grijpen.”

Nieuwe sportvloer en klimeiland

Zowel gemeentebestuur als schooldirectie hoopt nu dat de renovatie snel kan starten. De plannen ogen alvast erg fraai. “Er komt een nieuwe sportvloer, vier nieuwe kleedkamers met sanitair, een compleet klimeiland, basketbaldoelen, een volleybalinstallatie en een plafondunit. Zelzate-West krijgt echt een eigen volwaardige sportzaal”, weet schepen Isabel Dellaert. “Dit project gaat een enorme meerwaarde hebben voor de kinderen van Zelzate-West, maar ook voor de rest van de gemeenschap.”

250.000 euro

Met de werken is zo’n 250.000 euro gemoeid. 155.735 euro komt van Vlaanderen, de rest komt van de gemeente Zelzate . “Eind 2020 zou alles klaar moeten kunnen zijn zodat we de vernieuwde sportzaal ook in gebruik kunnen nemen. Het spreekt voor zich dat we daar erg naar uitkijken. Dit project is de verdienste van een uitstekende samenwerking tussen de sportfunctionaris, de technische dienst, de turnleraar, de schooldirectie en het gemeentebestuur”, besluit Isabel Dellaert.