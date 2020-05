Zelzate-West krijgt deze zomer mogelijk drive-in bioscoop Kristof Vereecke

18 mei 2020

15u24 0 Zelzate Als het van de gemeentelijke feestcommissie en de Werkgroep Carnaval afhangt, krijgt Zelzate-West deze zomer een drive-in bioscoop.

Het evenement zou plaatsvinden van 31 juli tot en met 2 augustus op de parking achter CC De Brug. “Daar kunnen zo’n 30 tot 40 auto’s parkeren”, zegt Kevin De Decker, één van de initiatiefnemers achter het evenement. “Radio ZRO zorgt voor een radiofrequentie zodat iedereen kan meeluisteren vanuit zijn eigen wagen. Uiteraard staat en valt alles met de goedkeuring van de federale overheid. Maar we hebben er vertrouwen in. Als iedereen in zijn eigen wagen blijft, is van besmettingsgevaar immers geen sprake.” Tijdens het Drive In Cinema-festival zouden zo’n 6 films te zien zijn. Ook de feestcommissie van De Katte, dat normaal een week later zijn legendarische Katte Kermis organiseert, zou mee op de drive-in kar springen.