Zelzate werkt aan ‘dynamisch’ relanceplan Kristof Vereecke

02 september 2020

14u24 1 Zelzate Zelzate maakt naar aanleiding van de coronacrisis werk van een ‘dynamisch’ relanceplan.

Afgelopen dinsdag was er in de raadszaal van het gemeentehuis topoverleg tussen de verschillende politieke fracties in de kanaalgemeente om ideeën uit te wisselen. “Ik was verheugd over de constructieve sfeer van het overleg”, zegt burgemeester Brent Meuleman (sp.a). “Alle politieke families legden hun ideeën op tafel. Er zaten opvallend veel goede ideeën tussen. Bedoeling is dat we daar de komende weken mee aan de slag gaan om tot een relanceplan te komen. We gaan op drie niveaus werken: lokale economie, sociaal en als laatste sport, cultuur en vrije tijd. Het staat ook al vast dat het een dynamisch plan wordt dat we constant kunnen bijsturen. Want ik vrees dat we nog lang niet aan het einde van deze coronacrisis zijn.”