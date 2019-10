Zelzate werkt aan ‘diervriendelijk’ circusreglement Kanaalgemeente wil circussen met dieren in toekomst weren Kristof Vereecke

25 oktober 2019

11u32 0 Zelzate Zelzate maakt werkt van een diervriendelijk circusreglement. Zo wil het in de toekomst alle circussen die met dieren werken van het grondgebied weren.

Huidig schepen van dierenwelzijn Isabel Dellaert (sp.a) lanceerde het idee al toen ze nog op de oppositiebanken zat. Groot was dan ook de verwondering toen veertien dagen geleden plots een circus met giraffen en lama’s zijn tenten opsloeg op het Groenplein. “Ik zag plots een klein Pairi Daiza verschijnen”, kaartte Filip Bruggheman (ex-Open VLD) de situatie aan tijdens de gemeenteraad. “Een kameel, een boel lama’s,…. Waarom in één keer die ommezwaai? De laatste avond heeft die kudde al het gras vertrappeld. Het Groenplein lijkt nu op een woestijn”.

Onderzoek

Isabel Dellaert bedankte Filip Bruggheman voor zijn vraag. “Ik deel die bezorgdheid. Alleen is ons huidig circusreglement, dat dateert van 2016, nog niet aangepast. Daarom konden we niet anders dan het circus toelaten. Momenteel zijn we aan het onderzoeken hoe we ons reglement wettelijk het best aanpassen. Zo hebben we al contact gehad met dierenrechtenorganisatie Gaïa om te kijken hoever we kunnen gaan. Volgend jaar zullen er sowieso geen circussen met dieren te zien zijn in onze gemeente. We laten per jaar maximaal twee circussen toe, één in het voorjaar en één in het najaar. Momenteel zijn beide plaatsen al ingevuld door circussen die zonder dieren werken. Wat de schade aan het gras betreft, maak ik mij weinig zorgen. Het gras zal er normaal wel doorkomen. Toch als ik mijn eigen groene vingers mag geloven.”