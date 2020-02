Zelzate voert strijd tegen leegstand op met aangepaste leegstandsbelasting: “Speculatie zoveel mogelijk ontmoedigen” Kristof Vereecke

04 februari 2020

13u41 0 Zelzate Zelzate voert de strijd tegen langdurige leegstand op met een aanpassing van de bestaande leegstandsbelasting. Eigenaars van woningen die langer dan één jaar leeg staan zullen dieper in de buidel moeten tasten. “Op die manier willen we speculatie zoveel mogelijk te ontmoedigen”, zegt schepen van wonen Steven De Vuyst (PVDA).

Leegstand is net zoals in vele Vlaamse gemeenten een reëel probleem in Zelzate. Het zorgt voor een verloedering van de buurt en daar wil de kanaalgemeente dringend iets aan doen. “We willen als bestuur meer grip krijgen op de leegstand en een grotere stok achter de deur hebben wanneer woningen langer dan één jaar leeg staan”, zegt schepen van wonen Steven De Vuyst (PVDA). “Daarom hebben we ons reglement aangepast. Concreet gaat het om een verlaging van het bedrag voor het eerste jaar, maar daarna verhogen we het bedrag gevoelig voor elke jaar dat een woning op het leegstandsregister is opgenomen. Elk jaar verhoogt de leegstandsbelasting met factor 1,5, daar waar dit vroeger voor elk nieuw jaar om hetzelfde bedrag ging. Op die manier willen we voornamelijk de langdurige leegstand en de speculatie bestrijden.” De gemeente voorziet wel een plafond van maximaal 5.500 euro.

Woonwijzer

Daarnaast zijn er ook bepaalde uitzonderingen voorzien voor mensen die tijdelijk een huis renoveren. “Het spreekt evenwel voor zich dat deze beperkt zijn in de tijd”, weet De Vuyst. “Gezien de druk op de betaalbare woningmarkt steeds groter wordt en omdat er sprake is van een lange wachtlijst van mensen die een betaalbare woning zoeken, moeten we iets doen om leegstand in onze gemeente zoveel mogelijk te ontmoedigen.” Om de leegstandsbelasting te handhaven sluit de gemeente een samenwerking af met Woonwijzer Meetjesland. “Zij zullen instaan voor de registratie en opvolging van het leegstandsregister”, besluit De Vuyst.

Klein Rusland

Rest nog de vraag: wat met de wijk Klein Rusland? Daar staan momenteel een zestigtal woningen leeg. “Voor 2020 is er nog een uitzondering voor klein Rusland, vanaf 2021 niet meer. Natuurlijk is het zo dat we in geval van heropbouw of renovatie van de wijk die leegstandsbelasting niet heffen. Iedereen weet dat we voor de heropwaardering van de wijk zijn. We willen gewoon vermijden dat woningen langer dan noodzakelijk blijven leeg staan. Zeker als je weet dat de woonnood erg groot is in onze gemeente.”