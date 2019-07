Zelzate viert vier dagen lang feest ter ere van Vlaamse feestdag Optredens, mobiliteitsmarkt en ‘Vlaamsche’ kermis Kristof Vereecke

02 juli 2019

16u52 0 Zelzate Vanaf vrijdag tot en met maandag kan je in Zelzate vier dagen lang feesten ter gelegenheid van de Vlaamse Feestdag.

Op de Grote Markt is er vrijdag ter hoogte van de Sint-Laurentiuskerk een live-optreden van AB Nono. DJ J-Rogers speelt een afterparty bij Beck’s Inn. De Chirojongens organiseren op zaterdag hun legendarische Guldensporen-volleybaltornooi. Tegelijkertijd kan je in de namiddag naar een alternatieve mobiliteitsshow op de vleesmarkt. Je kan er onder andere gratis elektrische fietsen testen. ’s Avonds is er bij Beck’s Inn een live-optreden van Louie Louie, een coverband met een passie voor golden oldies.

Zondag is de Grote markt het decor van een grote rommelmarkt. In de namiddag is er vanaf 15 uur een onvervalste ‘Vlaamsche kermis’. Afsluiten doen ze op maandag op het podium aan de Sint-Laurentiuskerk met een zomerbarbecue en vanaf 20 uur een optreden van Chris Hageland.