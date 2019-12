Zelzate verwelkomde in 2019 meer dan 300 nieuwe gezinnen En die werden vandaag allemaal uitgenodigd op het gemeentehuis Kristof Vereecke

07 december 2019

18u00 0 Zelzate De gemeente Zelzate ontving vandaag voor het eerst zijn nieuwe inwoners tijdens een officieel onthaalmoment op het gemeentehuis.

En dat waren er wel een pak. “In totaal mochten we dit jaar 300 nieuwe gezinnen verwelkomen in onze gemeente”, zegt burgemeester Brent Meuleman (sp.a). “Via dit onthaalmoment willen we tonen dat Zelzate een warme thuis is.” Een pak nieuwe Zelzatenaren gingen in op de uitnodiging van het gemeentebestuur. Tijdens het ontmoetingsmoment leerden ze niet alleen hun nieuwe buren kennen, maar kwamen ze ook wat meer te weten over de kanaalgemeente. Uiteraard mocht er ook geklonken worden. “We hopen van dit onthaalmoment een echte traditie te maken”, besloot een tevreden burgemeester.