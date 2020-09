Zelzate vervangt tegen 2030 1.777 straatlampen door ledverlichting Kristof Vereecke

29 september 2020

17u50 0 Zelzate Als het aan de toekomstcoalitie en netbeheerder Fluvius ligt, wordt Zelzate tegen 2030 volledig verlicht met ledverlichting. Daarvoor worden de komende tien jaar 1.777 lampen vervangen.

“Die 1.777 lampen waren in 2019 samen goed voor 705.000 kWh elektriciteitsverbruik”, weet schepen Geert Asman (PVDA). “Dat is een grote belasting voor het klimaat en kost ons als gemeente ook veel geld. 143.000 euro per jaar om precies te zijn. Door de omschakeling naar ledverlichting zal ons energieverbruik met 44% dalen. Onze elektriciteitsrekening zal op 5 jaar tijd dalen met meer dan 30.000 euro per jaar.”

Aan de operatie hangt wel een serieuze investering vast. “Het gaat om een bedrag van 1,2 miljoen euro. Geld dat we over een periode van 20 tot 25 jaar aan Fluvius terugbetalen via het jaarlijks dividend dat aan de gemeenten uitgekeerd wordt.”

Lichtplan

Fluvius gaat voor de start van de operatie een lichtplan opstellen. “Op die manier willen we in kaart brengen waar we de grootste winst kunnen halen. Dat betekent dat we eerst de grootverbruikers gaan vervangen en zo stelselmatig alle 1.777 lichtpunten tot we in 2030 enkel nog ledlampen hebben op ons grondgebied”, besluit Asman.