Zelzate verliest oud-studiemeester Germain Lyppens (83) Wouter Spillebeen

03 juni 2019

15u39 5 Zelzate Met Germain Lyppens (83) is Zelzate een graag geziene man en een waar boegbeeld kwijt. Hij kwam afgelopen zaterdagmiddag om het leven toen hij de Tractaatweg ter hoogte van de Stekkerweg wilde kruisen en een wagen hem niet meer kon ontwijken. “Hij was meer dan een gewone studiemeester.”

Germain maakte zaterdag samen met een vriend rond 15.30 uur een fietstocht in Zelzate toen het ter hoogte van de grens met Nederland fout liep. Ter hoogte van de Stekkerweg wilde hij de Tractaatweg kruisen, maar daarbij merkte hij een grijze Ford Focus niet op. De bestuurder kon hem niet meer ontwijken. Germain belandde tegen de voorruit van de wagen en was op slag dood.

Omdat het ongeval zo dicht bij de grens gebeurde, werkten agenten uit Nederland en België samen aan het onderzoek. De automobilist, die met een Belgische nummerplaat in de richting van Zelzate reed, is meegenomen voor verhoor. Uit het onderzoek bleek dat hem geen schuld treft.

Blindelings vertrouwen

Intussen rouwt Zelzate om de gewezen studiemeester, die zijn hele carrière in het Koninklijk Atheneum Zelzate, toen nog het RITO, werkte. Raymond Verdoolaege was er directeur. “Germain was zeer betrouwbaar, zorgvuldig, altijd attent en de ideale huismeester/opvoeder”, herinnert hij zich. “Hij was niet alleen een zeer aangename en goede medewerker, maar ook een heel aangename collega en een vriend van iedereen. Hij was ernstig, maar ook joviaal en had een goed gevoel voor humor.”

In het begin werkte Germain als studiemeester, maar al gauw werd zijn taak breder. “Hij had vooral een administratieve taak en hield de school financieel op koers. Zijn rapporten moest ik dan ondertekenen, maar dat deed ik bijna blindelings, zo veel vertrouwen had ik in hem.”

Spilfiguur

Intussen was Germain al jaren met pensioen, maar zelfs bij enkele huidige leerkrachten die niet meer met Germain samenwerkten, is zijn naam gekend. “Hij was een spilfiguur en stond altijd voor iedereen klaar om in te springen bij problemen”, zegt Filip Bisschop van het Koninklijk Atheneum. “Hij was meer dan zomaar een studiemeester. Iedereen kende hem en kon bij hem terecht. Daarom kende iedereen in Zelzate hem ook.”

Germain verloor zijn vrouw Christiane in 2012 en laat geen kinderen na. Komende zaterdag nemen vrienden en familie afscheid van Germain in het crematorium in Lochristi.